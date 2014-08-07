7月全球食品平均价格触及六个月低点--粮农组织

专访：世界银行总裁金墉称特朗普乐见该行向民间募集资金
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。
路透罗马8月7日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，7月全球食品价格触及六个月低位，主要是因为谷物、油籽和乳品价格大幅下跌；不过肉类价格上升，糖价亦保持坚挺。
FAO食品价格指数在7月为203.9，较6月下降4.4点或2.1%。
该指数较2013年7月下跌了3.5点或1.7%。
FAO称，7月谷物价格指数报185.4，较6月下跌10.7点或5.5%，较上年同期则下跌36.9点；主因多数主要生产国产量前景亮丽，且预计可出口的供给充沛。
FAO将全球谷物产量预估上调1,800万吨，至24.98亿吨。
FAO并将2015季末全球谷物库存预估上调5%至6.041亿吨，前次预估为5.76亿吨。(完)
(编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。
路透华盛顿4月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普近期表示“美元太强”并没有什么问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普无意口头打压美元。
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。