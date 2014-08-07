7月全球食品平均价格触及六个月低点--粮农组织

路透罗马8月7日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，7月全球食品价格触及六个月低位，主要是因为谷物、油籽和乳品价格大幅下跌；不过肉类价格上升，糖价亦保持坚挺。

FAO食品价格指数在7月为203.9，较6月下降4.4点或2.1%。

该指数较2013年7月下跌了3.5点或1.7%。

FAO称，7月谷物价格指数报185.4，较6月下跌10.7点或5.5%，较上年同期则下跌36.9点；主因多数主要生产国产量前景亮丽，且预计可出口的供给充沛。

FAO将全球谷物产量预估上调1,800万吨，至24.98亿吨。

FAO并将2015季末全球谷物库存预估上调5%至6.041亿吨，前次预估为5.76亿吨。(完)

(编译 洪曦; 审校 龚芳)

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