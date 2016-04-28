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国际财经 | 2016年 4月 28日 星期四 14:58 BJT

毋须对未来全球经济状况太过悲观--韩国央行总裁李柱烈

路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈表示，毋须对未来全球经济状况太过悲观。

“那确实是个大问题，因为尽管全力施展货币、财政和结构性改革政策，全球经济目前仍无法恢复之前的增长速度。”李柱烈在周四发行的央行对员工通讯一篇访问中说到。

“当然，我们正严肃考虑着这种形势，但没有必要对这些形势太过悲观。”他说。

李柱烈并表示，韩国国内外的不确定性太高，使得预估相当困难。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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