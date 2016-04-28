毋须对未来全球经济状况太过悲观--韩国央行总裁李柱烈

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈表示，毋须对未来全球经济状况太过悲观。
“那确实是个大问题，因为尽管全力施展货币、财政和结构性改革政策，全球经济目前仍无法恢复之前的增长速度。”李柱烈在周四发行的央行对员工通讯一篇访问中说到。
“当然，我们正严肃考虑着这种形势，但没有必要对这些形势太过悲观。”他说。
李柱烈并表示，韩国国内外的不确定性太高，使得预估相当困难。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。