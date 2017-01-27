美元从七周低位回升 但美国政策疑虑限制升幅

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透纽约1月26日 - 美元周四从七周低位反弹，因道指昨日创新高带来的积极影响仍在发酵，但涨幅受限，因围绕美国新政府经济政策的不确定性犹在。
“美元还有更多的一些不确定性，”瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称。
“很明显，市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年下半年收紧政策，这将继续支撑美元，但现在的一个大问题是，是否所有的政策预期都能兑现。”
道指周三击穿2万点，周四尾盘仍持于这一关键心理水准之上，令美元得到稳固支撑。但美债收益率在早盘上涨后下跌，因七年期公债标售需求良好。
尽管受助于特朗普总统发出的新公共支出暗示，美股和美债收益率过去一周继续攀升，但过去两周内，对美元产生的效果却好坏不一，投资者担心特朗普政策中的其它部分，如他倾向于贸易保护主义政策。
投资者仍相信美元在未来几周会收回一些失地，美联储将于2月1日举行今年的首个政策会议。
“尽管预计美联储不会在本次会议上升息，但可能为今年升息提供更明确的展望，特别是在特朗普提议的财政支出计划下对美国通胀轨迹的预期，”Forex.com研究负责人James Chen称。
纽约交易时间下午中段，美元指数升0.3%，报100.36，在亚洲交易时段曾触及七周低位的99.793。
美元兑日圆上涨0.9%，报114.35日圆，兑欧元下跌0.4%，报1.0700美元。
在10国集团(G10)货币中，英镑过去两周的升幅最大，从1月16日触及的低位上涨近6%。但周四英镑兑美元下跌0.2%，报1.2610美元，尽管数据显示英国第四季经济稳固增长。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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