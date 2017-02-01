特朗普及其贸易顾问讲话拖累美元 势将创30年最大1月跌幅

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约1月31日 - 美元周二兑主要货币重挫，势将录得30年来表现最差的1月份，此前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。
特朗普周二在同多家制药大厂高管会晤时表示，其他国家令货币贬值已经带动制药商增加外包生产，呼吁药企增加在美国的生产。
这一讲话强化了对美国新政府正采取措施，喊低美元的预期，而就在数小时前，特朗普的贸易顾问Peter Navarro对金融时报表示，德国利用“严重低估的”欧元来占美国和其欧盟伙伴国的便宜。
“(特朗普)的讲话明显在暗示，其他国家的所作所为不公平，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Albert Wizman称，“如果这暗示美国财政部对美元的政策正在转变，那就是重大新闻了。”
特朗普和Navarro讲话后，美元兑日圆大跌近1.5%，触及11月30日来最低的112.07日圆。欧元兑美元大涨逾1%，报1.0811美元，为12月8日来最高。
美元指数触及12月8日来最低的99.430，本月势将重挫约2.6%，为去年3月来最大月度跌幅，且为1987年来最差的年度开局表现。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发表的数据以及路透计算，投机商近几周缩减对美元的多头押注，但截至1月24日该周，美元净多头仓位总计仍高达200.4亿美元。
在特朗普11月胜选后，投资人大举买入美元，因预计特朗普将大举投资基建，从而提振通胀，但由于缺乏财政政策细节，这种热情已经减弱。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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