美国减税希望提振美元指数升至三周高位 兑日圆创两周最高

路透纽约2月13日 - 美元兑一篮子货币周一升至近三周高位，受助于美国减税将会刺激企业获利和投资的希望，以及对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会加快升息步伐的押注。

上周美元录得12月中以来最大周度升幅，因特朗普总统上周四承诺，将发布“重大”税改计划。白宫称，该计划将包括针对企业和个人的减税措施。

投资者希望，特朗普的税改承诺暗示，总统及其助手的工作重心将从保护主义和国家安全转向促进经济增长的政策。

“人们似乎对财政政策前景更有信心，这对股市及美元有利，”麦格理全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman称。

美元指数盘中触及1月20日以来最高的101.11，尾盘升0.15%，报100.95。

美元兑日圆升至两周高位，此前有报导称，特朗普在与到访的日本首相安倍晋三会谈时，没有讨论美元，或美元强势问题。美元兑日圆尾盘升0.4%，报113.60日圆。

根据路透数据，欧元兑美元盘中跌至1月19日以来最低水平，尾盘下跌0.4%，报1.0600美元。

投资者聚焦美联储主席叶伦周二和周三在国会所作的证词陈述，此前其他几位决策者表示，倾向于今年升息的次数超过当前市场消化的两次的预期。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储在3月14-15日会议上升息的可能性为21%，与上周五基本持平。(完)