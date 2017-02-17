美元下跌 因交易商对美联储3月升息的预期减弱

路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。

美元连续第二日下跌，从一个月高位进一步回落，此前美元曾多日连续上行，兑欧元触及五周高位，兑日圆触及两周半高位。

交易员将美联储在3月14-15日会议上升息的机率进行了下调，因他们认为，美联储主席叶伦周三在众议院金融服务委员听证时对下月是否升息不是非常笃定。

但她暗示，今年升息超过两次是可能的，因经济接近充分就业，通胀接近美联储2%的目标。

“叶伦听证前开始的美元升势没有得到进一步推动，所以我们看见动能消退了，”TJM Brokerage外汇交易联合负责人Richard Scalone称。

投资者现在等待美国总统特朗普税改、放松监管和基建支出的进一步细节，交易员表示。

美元指数尾盘下跌0.7%，报100.49，低于周三触及的一个月高位101.76。

美元兑日圆从周三触及的两周半高位114.95回落，盘中低见113.17日圆，尾盘下跌0.9%，报113.15。

欧元兑美元上涨0.7%，报1.0669，从周三触及的五周低位1.052反弹。

周四稍早，美元兑欧元和日圆一度缩减跌幅，因数据令人鼓舞，2月费城联储大西洋中部地区企业活动指数触及33年高位。

3月升息预期减弱，加上美股下跌，帮助重燃了投资者对美债的兴趣，指标公债收益率跌穿2.5%。

根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch项目，联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的可能性为18%，低于周三时的31%。(完)