美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”

路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。

特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元强势将会损及美国经济。

美元兑一篮子货币上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为逾三周来最大单日跌幅。

“很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。”

周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平，Ng说。

美元兑日圆持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。

“没错，特朗普的讲话对美元不利，但并不是大意外，相对于他之前针对汇率问题的讲话，并非180度的大逆转，”德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen说。

“问题是，他能否通过影响货币政策来压低美元？这一点仍不得而知。”

长期以来，美国民主和共和党政府都避免对美联储独立制定的货币政策发表评论。特朗普的讲话打破了这一惯例。总统谈论美元汇率也是十分罕见的，这通常是美国财长谈论的话题。

本周，美元兑日圆下跌1.75%，五周中第四周下跌，因亚洲和欧洲紧张局势升级，促使投资者买入避险日圆。

投资者担忧，即将举行的法国大选，美国可能对叙利亚和朝鲜采取军事行动，以及美俄关系日趋紧张等。

欧元兑美元跌0.5%，报1.0619美元，在隔夜交易中触及一周高位。本周上涨0.23%。

美元兑离岸人民币基本持平，周三跌至六日低位。本周初曾触及一个月高位。(完)