美元从高位回落 因特朗普税改计划令市场失望

路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙制企业和独资企业。

在税改计划公布前，美元兑日圆触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。

分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否获得参众两院的批准。

“今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他所指的是美元在计划公布前上涨，公布后回落。“税改提议最终成为税改法案还有很长的路要走，市场认识到了这一点，”他补充说。

欧元兑美元也削减跌幅，尾盘仅下跌0.2%，报1.0900美元，稍早一度下跌0.6%，低见1.0857美元。

欧元兑美元早盘触及1.0950美元，追平周二触及的五个半月高位，后遭遇卖压，因市场预期特朗普政府宣布税改计划将会提振美元。

美元兑墨西哥披索急升约2.4%，至逾一个月高位19.2922披索。兑加元一度上扬0.4%，至1.3623加元，之前有报导称，美国正在酝酿一项退出北美自由贸易协定(NAFTA)行政令的草稿。

这则报导最初是由Politico发出，后一位政府资深官员证实了出台此项行政令的可能性。

“这凸显出美国经济对墨西哥和加拿大是何等重要，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo说。

美元指数尾盘上扬0.2%，报99.018。(完)