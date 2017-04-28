欧元兑美元小跌 因欧洲央行政策立场鸽派

路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。

欧洲央行政策声明公布后，欧元应声升至盘中高位1.0932美元，受由德拉吉宣读的声明措辞提振，声明称，欧元区复苏越加稳固，下行风险减弱。

但声明的其它部分和德拉吉在问答环节强调，欧洲央行在开始收紧持续长达九年的超宽松金融状况时仍面临阻碍。

“德拉吉没有像人们期望的那么鹰派，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称。

“欧元的上行事件风险已不复存在，”他补充说，他指出市场倾向于作空欧元，部分因为中间派候选人马克龙在法国大选决选中击败反欧盟候选人勒庞的可能性。

欧元兑美元尾盘下跌0.3%，报1.0875美元，接近盘中低位1.0852美元。

瑞典央行延长公债购买计划，预计将在2018年中首次升息，晚于之前的预估，令美元兑瑞典克朗最多升1.3%，至盘中高位8.8730克朗。

日本央行也暗示，将维持大规模的刺激举措，尽管对经济的评估为九年来最乐观。

日本央行总裁黑田东彦承认，民众对未来价格上升的预期仍迟滞，这令一些希望看到更鹰派通胀预期的交易员感到失望，推高美元兑日圆。

“通胀预期走低表明宽松货币政策将持续下去，”富国银行外汇策略师Eric Viloria称。

美元兑日圆尾盘升0.2%，报111.22日圆，盘中最多升0.5%，至111.59日圆。

美元指数尾盘升0.1%，报99.104。

美元兑墨西哥披索下跌0.8%，报19.0300披索，此前特朗普总统称美国不会退出北美自由贸易协定(NAFTA)。(完)