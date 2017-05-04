美元上扬 此前美联储暗示可能在6月加息

路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。

美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。

联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准回升。

美元兑日圆一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强化了6月升息及下半年再加息一次的预期。

“看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主管Win Thin表示。

美联储声明发布后，欧元兑美元一度跌0.4%，报1.0888美元日低，稍早高见1.0936美元。美元兑瑞郎、英镑和加元也跳涨。

在美联储发布声明前，美元兑日圆已经触及逾六周高位，因交易商消化美国发售超长期公债的可能性及4月服务业成长强于预期的数据。

投资人在等待周五公布的月度非农就业报告，以寻找美联储年底前升息路径的更多迹象。路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增长18.5万，高于3月的9.8万。

美联储声明“令周五的非农就业报告更显重要，因如果数据令人失望，则美联储将会暂停升息，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk称。

ADP公布的数据显示，上月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅，当月为增长6.2万，但仍略高于接受路透调查的分析师预估中值17.5万。

美元指数尾盘升0.4%，报99.345。(完)