欧元从六个月高位急挫 因马克龙获胜激发获利回吐

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。
马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最高位。
“马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。”
同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。
欧元最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。
但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。
投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联系在一起的政治风险去除后，市场将注意力集中在经济基本面，以及欧洲和美国货币政策正常化步伐上。
上周五发布的数据显示，在截至上周二当周，作空欧元的头寸达到2014年5月初以来最低水平，表明对欧元的乐观情绪升温。
但一些分析师称，尽管欧元区前景改善，但欧元面临的威胁没有消退。
“马克龙和其‘前进’运动需要在法国政府内得到大量支持，才能推进其亲欧元的计划，”Forex.com研究主管James Chen称。
美元指数升0.4%，报99.067。
美元兑瑞郎盘中升至三周高位，尾盘升1.1%，报0.9983瑞郎；美元兑日圆升0.2%，报113.06日圆。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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