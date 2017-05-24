美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
美元指数升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至逾六个月低位。
一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。
“一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。
周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。
努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。
交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪录将于周三GMT1800发布。
“我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，这是个积极的迹象，6月仍可能会升息，”Esparza称。
欧元兑美元下跌0.54%，报1.1175美元。欧元稍早触及11月9日以来最高的1.1267美元。
英镑兑美元下跌0.25%，报1.2965美元，投资者等待英国大选选情的进一步发展。竞选活动因曼彻斯特炸弹袭击事件而暂停。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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