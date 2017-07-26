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美元跌至13个月低位 因美联储调整声明措辞
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2017年7月26日 / 晚上11点31分 / 21 小时前

美元跌至13个月低位 因美联储调整声明措辞

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约7月26日 - 美元周三下跌，兑一篮子货币触及逾一年来最低水平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)在7月政策会议后发表声明。

联邦公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称，将在“不久后”进行资产负债表正常化。这不同于该委员会之前在声明中所称的，将在“今年”开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

美元指数跌至93.396，为2016年6月23日以来最低水平。

“在我们认为，‘很快’与9月缩表是一致的，但可能仍希望语气更强一些，或者更清楚地表明是9月，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，“也许市场将9月看做是一个问号，我们不是这样认为的，但‘很快’可以有很多解释。”

尽管声明看似表明美联储可能最快于9月的下次会议上开始缩表，但缺少意外仍让美元恢复了声明发表前的疲态。

“整体上有许多美元抛盘动能，”Serebriakov称，“声明发表完了，没有提供买入美元的理由，市场试图将部份其它货币推向新高。”

美元指数在过去一个月里下跌了约4%，今年下跌了逾8.5%。

分析师还指出，当美元开始下跌，跌穿一些技术水准后，引发更多卖盘，令美元进一步下跌。

欧元本周大部分时间向23个月高位发起进攻，今日突破了该水准，达到2015年1月15日以来最高的1.1739美元。

美元兑加元跌至逾两年低位，至2015年6月30日以来最低的1.2416加元。

美元兑日圆下挫0.6%，报111.21日圆，逆转了早盘的升势。

美元兑瑞郎也回吐了早盘的涨幅，尾盘下跌0.1%，报0.9514瑞郎。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

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