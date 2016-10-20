欧元兑美元走软 静待欧洲央行政策会议

路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周三走软，因投资者关注，欧洲央行总裁德拉吉是否会在周四会议上暗示，央行将开始缩减购债规模。

知情人士上周表示，欧洲央行可能在10月会议上讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要等到12月才会做决定。

“在欧洲央行会议前，市场出现少量欧元卖盘。部分市场人士关注，德拉吉是否会强烈驳斥近期有关欧洲央行将开始缩减购债规模的传言，”Westpac Banking Corp的高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

欧元兑美元下跌0.11%，报1.097美元。

任何欧洲央行计划缩减购债规模的迹象，可能搅动全球债市，并引发汇市波动。

“一旦(德拉吉)在某个时点发出任何支持缩减购债的信号，这将对全球固定收益资产非常不利，”Franulovich表示。

近几周，美元基本跟随美国公债收益率的走势而动，因市场认为，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在12月会议上升息。

本月迄今，美元已累积上扬约3%，与美国指标公债收益率升势一致，期间美国10年期公债收益率升至1.8%之上四个月高位。

美元指数周三基本持稳，之前两日小跌，因投资者继续斟酌12月升息的可能性，并在近期上涨后锁定获利。

美元指数最新上扬0.02%，报97.895。

加元走软，之前加拿大央行下调经济成长预估，且总裁波洛兹表示，央行在会上讨论了是否要进一步放宽货币政策。

“加拿大央行的确保持了鸽派的基调，这表明我们不应该现在就排除降息的可能性，”加拿大帝国商业银行的高级宏观和外汇策略师Bipan Rai表示。

澳元走强，因数据显示，第三季中国经济增长稳定保持在6.7%的水平，且有望实现中国政府制定的年度增长目标。

“这表明，需求仍然良好，尤其是对商品的需求。从短期来看，这会支撑澳元，”Rai说。

加元兑美元跌0.15%，报1.31加元，澳元兑美元涨0.67%，报0.77美元。(完)