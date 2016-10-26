美元走软 英央行总裁卡尼打压欧洲会进一步放宽政策的押注

路透纽约10月25日 - 美元兑欧元周二从近八个月高位回落，兑日圆从约三个月峰值下滑，之前英国央行总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。

卡尼表示，“毫无疑问”，英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。分析师称，这番讲话给英国央行不久将会降息的预期泼冷水，同时也令欧洲央行将倾向于更积极地放宽政策的预期降温。

英国央行9月初表示，如果经济一如预期放缓，今年可能再度降息。

“卡尼的讲话给欧洲决策者放宽政策的前景蒙上了一层疑云，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。她说，交易商可能在卡尼讲话后回补欧元和英镑空头，导致欧元兑美元反弹，英镑兑美元缩减跌幅。

美元指数本月累积上涨3.4%，因市场预期，在其它主要央行致力于宽松政策之时，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在12月收紧政策。

美元指数纽约尾盘下跌0.07%，报98.687，稍早触及九个月高位99.119。

欧元兑美元尾盘上扬0.09%，报1.0890美元，稍早下跌约0.3%，触及近八个月低位1.0851美元。

美元兑日圆持平104.17日圆，在纽约汇市上午的交易中触及约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎小涨，报0.9943瑞郎，但脱离稍早触及的近八个月高位0.9998瑞郎。

英镑兑美元最新仅下跌0.35%，盘中一度下跌超过1%，至逾两周低位1.2082美元后缩减跌幅。

“过度偏多美元的市场被搞得措手不及，”TJM Brokerage的外汇部门联席主管Richard Scalone表示。

对美联储12月升息的预期仍然高涨，这限制了美元的跌幅。根据CME Group的FedWatch工具，交易商最新预计，美联储12月升息的机率超过78%。(完)