美国大选的不确定性拖累美元兑欧元走软 但兑墨西哥披索走强

路透纽约11月1日 - 美元兑欧元周二触及近三周最低，因美国政治不确定性，墨西哥披索兑美元触及逾三周低位，因担心共和党候选人特朗普赢得大选。

交易商仍对11月8日的大选结果感到心里没底，之前有消息称，美国联邦调查局(FBI)正对新发现的一批与民主党候选人希拉里“邮件门”事件有关的邮件展开调查。

市场认为，如果希拉里当选，美国政策将基本保持现状。但如果特朗普获胜，则美国的外交政策，国际贸易协议和本国经济都将面临更大的不确定性。

分析师称，如果特朗普当选总统，还可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性的新线索。

“毫无疑问，围绕大选的不确定性重压美元，”Cambridge Global Payments的高级汇市交易员Stephen Casey表示。

分析师称，之前看涨美元的交易员在大选前卖出。卖盘在下午的交易中加速，因美股走低，标普500指数.SPX收跌0.68%。

美元指数跌约0.8%，触及近两周低位97.640。10月累积上扬3.1%，为接近一年来最大月度涨幅。

欧元兑美元上涨约0.8%，报1.1069美元，为10月12日以来最高水准。美元兑瑞郎急跌1.5%，触及近一个月低位0.9730瑞郎。美元兑日圆触及八日低位103.81日圆。

墨西哥披索兑美元重挫约2.2%，报19.2700披索，为10月7日以来最低。

特朗普获胜的可能性被视为对墨西哥披索最大的威胁，因特朗普承诺，如果当选，将会打击墨西哥移民，并重新检讨两国间的贸易关系。

“今日美元/墨西哥披索涨幅最大，凸显出市场重新斟酌大选结果，且并不排除特朗普当选的可能性，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo在谈到美元兑披索加速攀升时说。(完)