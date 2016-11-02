美国大选的不确定性拖累美元兑欧元走软 但兑墨西哥披索走强

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月1日 - 美元兑欧元周二触及近三周最低，因美国政治不确定性，墨西哥披索兑美元触及逾三周低位，因担心共和党候选人特朗普赢得大选。
交易商仍对11月8日的大选结果感到心里没底，之前有消息称，美国联邦调查局(FBI)正对新发现的一批与民主党候选人希拉里“邮件门”事件有关的邮件展开调查。
市场认为，如果希拉里当选，美国政策将基本保持现状。但如果特朗普获胜，则美国的外交政策，国际贸易协议和本国经济都将面临更大的不确定性。
分析师称，如果特朗普当选总统，还可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性的新线索。
“毫无疑问，围绕大选的不确定性重压美元，”Cambridge Global Payments的高级汇市交易员Stephen Casey表示。
分析师称，之前看涨美元的交易员在大选前卖出。卖盘在下午的交易中加速，因美股走低，标普500指数.SPX收跌0.68%。
美元指数跌约0.8%，触及近两周低位97.640。10月累积上扬3.1%，为接近一年来最大月度涨幅。
欧元兑美元上涨约0.8%，报1.1069美元，为10月12日以来最高水准。美元兑瑞郎急跌1.5%，触及近一个月低位0.9730瑞郎。美元兑日圆触及八日低位103.81日圆。
墨西哥披索兑美元重挫约2.2%，报19.2700披索，为10月7日以来最低。
特朗普获胜的可能性被视为对墨西哥披索最大的威胁，因特朗普承诺，如果当选，将会打击墨西哥移民，并重新检讨两国间的贸易关系。
“今日美元/墨西哥披索涨幅最大，凸显出市场重新斟酌大选结果，且并不排除特朗普当选的可能性，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo在谈到美元兑披索加速攀升时说。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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