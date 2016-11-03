美元兑欧元急挫但兑墨西哥披索跳升 因特朗普支持率赶超对手

路透纽约11月2日 - 美元兑欧元、日圆、瑞士法郎和英镑周三触及逾三周最低，因对美国共和党总统候选人特朗普下周可能获胜感到紧张。

投资者正重新考虑一段时间以来持有的，对民主党候选人希拉里将在11月8日大选中获胜的押注。根据路透/益普索(Ipsos) 周一发布的一项民调结果，希拉里支持率领先特朗普5个百分点，但其它一些民调显示，特朗普领先1-2个百分点。

美元指数尾盘下跌0.3%，报97.403，此前下跌0.6%，至97.178的10月11日以来最低。

墨西哥披索兑美元盘中急跌至逾一个月低位，报19.4667披索，因担心特朗普获胜可能损及墨西哥经济。

欧元尾盘上涨0.3%，报1.1088美元，在下午的交易中一度上涨0.6%，至1.1123美元，为10月11日以来最高。美元兑日圆下跌0.7%，报103.40日圆，稍早下跌1%，至103.03日圆，为10月10日以来最低。

美元兑瑞郎尾盘下跌0.2%，报0.9733瑞郎，稍早下跌约0.6%，至0.9695瑞郎，为约一个月以来最低水平。

美元缩小跌幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)在美国大选前的最后一次政策会议上决定维持利率不变，但暗示可能在12月升息，因经济动能加强且通胀上升。

分析师称，美元走势温和，因为美国政治的不确定性盖过了美联储声明带来的影响。

墨西哥披索兑美元下跌约1.4%。特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的主要风险，因特朗普承诺将严厉打击非法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。(完)