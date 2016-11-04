美元兑主要货币转跌 最新民调凸显大选结果扑朔迷离

路透纽约11月3日 - 美元兑一篮子主要货币周四徘徊在数周低位附近，因美国大选结果扑朔迷离。在上午的交易中美元一度获得喘息机会企稳。

美元指数尾盘下跌0.24%，报97.163，距离今日触及的三周低位97.041不远。稍早美元指数基本持平至小幅走高，盘中高见97.456。

分析师将美元稍早企稳归因于纽约时报/CBS对1,333名登记选民进行的一项民调。结果显示，民主党总统候选人希拉里的支持率领先三个百分点。另外，华盛顿邮报/ABC在10月29日至11月1日期间对1,767名可能投票的选民进行的民调显示，希拉里领先两个百分点。

但分析师称，交易员继续为共和党候选人特朗普获胜的风险作准备。希拉里被看做是维持现状候选人，而许多人担心如果特朗普获胜，会给全球贸易和增长带来风险。

“目前我们看到，市场认为特朗普当选的风险增加，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称，“大部分民调仍显示，支持率难分伯仲，这是令投资者不安的根本原因。”

欧元兑美元尾盘上涨0.14%，报1.1110美元，稍早下跌0.3%，至盘中低位1.1060美元。欧元徘徊在早盘触及的10月11日以来最高1.1126美元附近。

美元兑日圆尾盘下跌0.37%，报102.91日圆，距离今日早盘触及的一个月低位102.56日圆不远。

墨西哥披索兑美元上涨，从19.5450披索的低位反弹，尾盘升逾1%，报19.1610披索，势将录得逾两周来最大单日涨幅。

虽然总体来看，不确定性令交易员对美元兑主要货币感到紧张，但墨西哥披索跳升，明显是受希拉里支持率领先的民调影响，WorldWideMarkets 首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

特朗普当选的可能性被看做是墨西哥披索面临的主要风险，因特朗普承诺将严厉打击非法移民，并重新考虑两国间的贸易关系。(完)