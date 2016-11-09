美元加元和墨西哥披索上涨 因市场押注希拉里获胜

路透纽约11月8日 - 美元兑避险的日圆和瑞郎周二上涨，墨西哥披索和加元也上升，因投资者加大了民主党候选人希拉里在美国总统大选中获胜的押注。

市场消息人士援引数据公司VoteCastr的预测显示，在几个关键州的竞争中希拉里处于优势，驱动上述几个货币今日的走势。

投资者认为共和党候选人特朗普变化莫测，他的获胜可能将驱使资金流向日圆和瑞郎等避险货币。特朗普宣称将与墨西哥和加拿大重新就《北美自由贸易协定》进行谈判，此举可能会给严重依赖出口的上述两国带来损害。

“外汇市场亲希拉里走势开始协调一致起来，墨西哥披索、加元和日圆都走向盘中高位或低位，这主要因为VoteCastr发布的预测显示，希拉里可能在关键的佛罗里达州领先，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。

美元兑日圆升至105.19日圆的盘中高位，为10月31日以来的最高。尾盘上涨0.55%，报105.04日圆。

美元兑瑞郎上涨0.25%，报0.9766瑞士法郎。

加元兑美元上涨0.2%，墨西哥披索上涨逾1%，触及9月8日以来最高。

欧元兑美元下跌，回吐盘初涨幅，尾盘下跌0.15%，至1.1021美元，稍早跌至1.1009美元，为一周来最低。

美元兑日圆和欧元上涨，帮助将美元指数推至一周来的最高水平。

根据周一发布的路透/益索普States of the Nation民调，希拉里击败特朗普的机率为90%。

希拉里将获得303个选举人团选票，得到超过270个选举人团选票就将获胜，而特朗普将获得235个。另外根据民调，希拉里的支持率约为44%，特朗普约为39%。(完)