美元全线反攻 因美债收益率在特朗普胜选后急升

路透纽约11月9日 - 美元周三全线上涨，兑日圆触及近四个月的最高水平，因美债收益率触及多月高位，此前共和党总统候选人特朗普在美国大选中获胜。

10年期和30年期美国公债价格大跌，将收益率推至10个月来的最高水平，因投资者预计特朗普将实施贸易保护主义政策，会给薪资和通胀带来上行压力。

美国30年期公债收益率录得逾五年来的最大升幅，10年期公债收益率录得2013年7月以来的最大升幅。

通胀上升将蚕食公债价值的担忧推高收益率。美国利率升高提升美元价值，令以美元计价的资产更具吸引力。

“收益率在驱动美元走势，并带动各个市场走势，只要收益率继续上升， 美元/日圆将上涨，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“美元/日圆从美股反转、收益率差得到积极支撑，总的来说，各个市场的价格走势比较一致。”

美元兑避险的日圆扭转了稍早的抛售趋势，触及7月27日以来最高的 105.87日圆。在隔夜交易中随着特朗普即将战胜被普遍看好的希拉里而赢得大选，美元/日圆最多下跌4%。

联邦基金利率期货走势仍暗示，投资者仍普遍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于12月升息。

美元兑瑞郎也触及11月1日以来最高水平，瑞郎是另外一个全球认可的避险货币。

欧元兑美元跌至1.0920美元，为10月28日以来最低。

加元和墨西哥披索兑美元双双下跌。加元跌至3月以来最低，墨西哥披索跌至历史最低水平。墨西哥披索被看做是最易受特朗普贸易保护主义政策影响的货币。

在尾盘交易中，两者均缩减跌幅，但加元仍下跌0.6%，墨西哥披索暴跌8%。

美元指数上涨0.7%，至98.545的10月31日以来最高水平。(完)