美元指数在美国公布强劲的零售销售数据后重登11个月高位

路透纽约11月15日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至11个月高位，因10月美国零售销售数据意外大涨，提振美债收益率升至10个月高位，并支持下月美国加息前景。

盘初，美债收益率缩减特朗普当选美国总统刺激的升幅，这也带动交易商缩减美元仓位。但在美国公布零售销售数据激活对美债的卖盘后，美元也由跌转升。

“今日更多的是喘息，可能标志着公债和美元会出现一个阶段的盘整，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Eisner。

美国商务部公布，10月零售销售增长0.8%，高于路透访查的分析师预估的0.6%。

美元指数升0.1%，报100.22，日高为100.26，稍早曾低见99.45。

美元指数连升第七个交易日，累计涨幅为约一年最大，达到3.23%。

两年期公债收益率升至1月初来最高的1.029%。

美元跟随美债收益率升势，因上周特朗普胜选令交易商不断押注特朗普及共和党控制的国会会祭出减税和增加支出措施，以提振经济。

不过分析师表示，上述政策的作用或被抵消，因可能出台的移民和贸易限制会影响企业活动。

“我们不清楚特朗普是否会，以及以何种形式履行他竞选时的承诺，”Gain Capital研究部门主管James Chen。

欧元兑美元从周一触及的11个月低点1.0709美元反弹至1.0816美元，尾盘回落至1.0719美元，当日跌0.2%。

美元兑日圆升0.8%，报109.26日圆，尾盘曾升至五个半月高位109.33日圆。

东京道富银行的Kazushige Kaida表示，欧元/美元和美元/日圆等货币对的隐含波动率上升，显示市场人士也警惕美元突然下跌的可能性，尽管美元自上周涨势凌厉。

人民币兑美元在岸市场汇率周二跌至近八年最低水准，跌破6.85元水平。(完)