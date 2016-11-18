美元升至13年半高位 因叶伦讲话和经济数据强劲

路透纽约11月17日 - 美元周四升至13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有迹象显示美国经济稳固增长，债市恢复跌势。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦告诉国会联合经济委员会称，可能将“相对很快”升息，没有迹象显示，明年通胀或利率将加速上升。

美国经济数据完全迎合了叶伦关于升息的观点。今日公布的数据显示，美国10月新屋开工达到九年高位，一周初请失业金人数跌至43年低位。

分析师称，这些因素强化了联储将于12月13-14日政策会议上进行今年首次升息的预期。

“美元得益于联储预期和经济，看似他们的步调是一致的，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称。

周四稍早，美元下滑，因交易员臆测叶伦是否会对美元和美债收益率在特朗普胜选后急升保持谨慎。

特朗普在11月8日意外胜选后，美元快速上涨，因根据特朗普竞选时承诺的减税和扩大联邦支出计划，预计通胀将上升。

美元指数上涨0.5%，报100.94，盘中触及13年半高位的100.96。自11月8日以来，该指数已上涨3.1%。

因数据令人鼓舞，对股市和风险资产的兴致重燃，美债抛盘再现，助长了美元近期的涨势。

指标10年期美债收益率上涨6个基点，报2.28%，距离本周触及的10个月高位仅差2个基点。

美国股市标普500指数.SPX收高0.5%，接近纪录高位。

欧元兑美元全日下跌0.6%，报1.0620美元，接近11个半月低位。

日圆隔夜受挫，因日本央行实施首次特别固定利率购债操作，以限制日本公债收益率上升。日本央行随后表示，在其周四首次实施特别固定利率操作、购买日本公债时，没有收到任何投标。[nT8S1CB01Q]

美元兑日圆上涨0.8%，报109.94日圆，此前美元兑日圆触及6月初以来最高水平。(完)