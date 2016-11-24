美元跳升至约14年最高 因强劲的美国经济数据巩固升息预期

路透纽约11月23日 - 美元周三大涨至2003年3月来最高，因美国公布的强劲经济报告显示经济在稳步成长的正轨，巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月和明年加息的预期。

美元兑日圆也大涨，升至八个月高位，兑欧元攀升至19个月最高。

美国公布10月耐用品订单反弹0.4%，9月为下滑；上周初请失业金人数连续第90周不到30万，数据提升了多次加息的预期。

在特朗普胜选后，本月美国消费者信心也有改善。消费者信心指数升至93.8，几乎所有收入阶层、年龄段和全国各地的消费者信心都在增长。

根据CME FedWatch，市场现预计美联储在12月加息的可能性近100%。

美联储公布的本月货币政策会议记录也直指即将加息。

“今天公布的一系列数据都支持加息需要低门槛的观点，”BNY Mellon高级全球市场策略师Marvin Loh称。

“我们认为除非下周美国就业数据惨淡，其它都将促使美联储行动。即便就业数据尤其疲弱，影响也可能大打折扣，因过渡性数据会被修正。”他补充道。

纽约尾盘，美元指数升0.6%，报101.67，稍早升至近14年最高的101.90。自两周前特朗普胜选后，美元指数攀升了逾3%。

投资人预计美元将得益于特朗普财政刺激计划，这可能促使美联储较预期更快加息，因通胀上升。

另外离岸人民币兑美元大跌0.5%，报6.9530元的纪录低点，交易商苦苦应对美元不断走强和特朗普胜选后资本加速外流。

在周四美国感恩节假期前，美元兑日圆升1.2%，报112.51日圆，稍早美元触及112.97日圆的八个月高位。

欧元兑美元继续下滑，跌0.7%，报1.0550美元，稍早触及19个月低点。

欧元正面临一系列即将发生的政治风险，包括还有不到两周意大利将举行的修宪公投和明年法国和德国的大选，这些都可能拖累欧元下滑。(完)