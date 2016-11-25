美元持稳 美国市场适逢感恩节假日休市

路透伦敦11月24日 - 美元兑欧元周四突破多个去年所及高位后持稳，唯有2015年3月触及的1.0457美元未被征服，银行再次预计，欧元有可能跌至与美元平价。

因美国市场适逢感恩节假日休市，交易清淡，此前美元在欧洲交易时段一举拿下多个新里程碑，延续了周三强劲美国经济数据发布后的急升走势。

美元兑日圆触及八个月高位，兑一篮子货币触及近14年高位。

隔夜，美元兑包括印度卢比、土耳其里拉和中国离岸人民币在内的一众新兴市场货币已经连创纪录新高。

“考虑到稍晚美国市场闭市，锁定利润还是很吸引人的操作，但美元的基本面观点没有变化，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)10国集团策略部门负责人Valentin Marinov称。

“感觉客户对美元升势越来越有信心，他们聚焦美国大选和数据的积极面，说明美国收益率仍有进一步上升空间。”

美元急升主要基于特朗普总统任期内通胀将上升的预期，这有可能驱动美国利率走高，美国企业将大量美元资金带回国内。

这正好是欧洲、日本和中国决策者乐见的，他们希望通过本币汇率下降帮助他们解决各自的经济成长问题。

但也有普遍上涨走势中止的风险。

“美元进一步升值可能带来全球金融状况收紧，这是很大的风险，”Marinov称，“特朗普胜选带来的乐观情绪有可能在他还没有上任就令提振增长作用中止的风险。”

土耳其央行周四进行了2014年以来的首次升息，对土耳其里拉今年下跌14%做出反应。

交易员报告，中国国有银行卖出美元以支撑人民币，因人民币滑向7的水平，人民币过去八年来还未曾跌至该水平。

在发达国家市场，日圆受到特朗普胜选的影响最大。周四再跌0.5%，至113.03日圆，稍早触及113.53日圆。

欧元持稳于1.0573美元，盘中低见1.0518美元，美元指数也持稳于101.57，距离早盘高点102.05不远。

欧元区过去一周下滑给了像德意志银行和高盛等长期美元多头信心，有银行再度预计美元兑欧元可能升至平价水准。

“短期内欧元兑美元跌势动能仍强劲，”MUFG汇市分析师Lee Hardman表示，“跌穿1.0458美元将为欧元可能下探平价开路。欧元未来一周可能仍有卖压。”(完)