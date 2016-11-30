美元下滑 美国公布强劲数据后美元升势仍继续盘整

路透纽约11月29日 - 美元周二下滑，兑多数主要货币整固仓位，此前经历了过山车般的24小时走势，交易商称这可能是对充满风险事件的未来三周的预演，其中就包括美国联邦储备委员会(FED/美联储)的12月货币政策会议。

在美国公布了强于预期的第三季国内生产总值(GDP)数据后，美元一度全线走强，兑避险日圆劲升逾1.2%，但之后美元回吐当日大部分升幅。

即便是显示美国消费者信心升至2007年7月以来最高水准的数据也未能劝阻投资人抛售美元，因美元升势动能看来已经消竭。

“当GDP报告未能带动美元上涨，尽管对美联储下月升息的理据增强，但交易商还是借机对美元在美国大选后长达两周的升势获利了结。”WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称。

美元指数在上周四一度触及近14年高位102.050，之后遭遇获利了结和油价忧虑而回落，本周继续下滑。

周二美元指数跌0.35%，报100.980。

美元兑日圆升0.4%，报112.40日圆，欧元兑美元涨0.25%，报1.0645美元。

Brown Brothers Harriman & Co首席全球汇市策略师Marc Chandler表示，美元自上周四出现的升势回落看来更多是整固，而不是修正，反映出市场的潜在趋势。市场仍预计当选总统特朗普政府将采取大规模财政刺激措施，以及美联储加息。

另外，石油输出国组织(OPEC)周三会议可能达成减产协议，周日意大利也将举行修宪公投。

英镑兑美元上涨，因数据显示，英国10月消费者信贷年增率创下11年最快，抵押贷款批准件数也高于预期，这支持了对6月退欧后消费者需求强韧的看法。

英镑兑美元升0.7%，报1.2506美元。(完)