美元兑日圆急升至九个月高位 OPEC减产协议推升美债收益率

路透纽约11月30日 - 美元兑日圆周三触及九个月最高，兑欧元和瑞郎也急升，因油价大涨推升美国公债收益率，而美国民间就业数据强劲提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)明年将秉持鹰派立场的预期。

美元兑日圆日内急升1.9%，至3月2日以来最高114.53日圆。欧元兑美元回落近0.9%，触及日低1.0554美元。美国原油期货盘中大涨超过10%，之前部分全球最大产油国自2008年以来首次就减产达成一致。

美元兑日圆本月有望上涨近9%，创1995年8月以来最大月涨幅。美元兑瑞郎盘中也触及约10个月高位1.0204瑞郎。

油价上涨提振通胀攀升预期，进而推高美国公债收益率，因通胀攀升将拖累公债价格。美债收益率攀升点燃对美元相对于欧元和日圆等货币的需求，因欧元区和日本公债收益率仍处于极低水平，甚至是负值区域。

“这是因美国与其他国家公债收益率差扩阔所致，”瑞信驻纽约的汇率策略师Alvise Marino表示。指标美国10年期公债收益率盘中攀升最多11个基点，至2.41%。

分析师称，美国经济数据持续强劲，周二公布的第三季国内生产总值(GDP)数据强于预期，巩固了美联储将在下月，并在明年快速升息的预期，这也扶助支撑美元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国11月民间就业岗位增加21.6万个，远高于分析师预估。美国将在周五公布更为全面的非农就业报告。

“毫无疑问，这提振了市场对非农就业报告的预期，一旦预期成真，应该会给带来美元一定的提振，”Cambridge Global Payments的高级外汇交易员Stephen Casey表示。

美元指数尾盘上扬0.5%，报101.470。

美元指数本月有望上涨约3.1%。欧元兑美元本月可能下跌3.5%，创一年来最大月跌幅。(完)