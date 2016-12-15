美元上涨 此前美联储加息并暗示将会加快升息步伐

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月14日 - 美元兑日圆周三触及10个月高位，兑其他主要货币也上涨，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年首次加息，并暗示在明年加快升息步伐。
美元兑日圆大涨约1.3%，至116.71日圆的2月8日来最高，此前美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。美联储的利率预估中值显示，明年升息次数升至三次，每次25个基点，9月预估为两次。
美联储上次加息还是在一年前，当时将利率由2007-2009年金融危机期间触及的零区间的低端调升。
近期路透访查的120位分析师都预计，今日美联储将会加息。对市场而言，更重要的是对未来利率的新预估以及美联储主席在1930GMT开始的记者会。
分析师表示，明年升息次数预估仅增加了一次，加上美联储货币政策声明中的谨慎基调，提振美元走强但也没有令美元过度上涨。
“美元上涨主要是因明年加息次数预期由两次增至三次，市场明显没有消化这一因素，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。
“总体而言，声明的基调仍较为谨慎，”Gordon还指出。他说，比如美联储对经济前景风险的描述还是大致均衡，也提到通胀未达标。
欧元兑美元跌约0.9%，至1.0534美元的日低，从美联储政策决定发布前触及的六日高位1.0669美元回软。美元指数触及近三周高位101.960，纽约尾盘升0.8%，报101.86。
英镑兑美元跌0.5%，报1.2588美元。
瑞信汇市策略部门全球主管Shahab Jalinoos称，这为美元小涨提供了理据，但并不一定能改变大局。
“之前的趋势是美国公债收益率上涨，这已经持续了一段时间，以及美元兑欧元和日圆等核心防御性货币走强，这一趋势持续。”(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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