英镑兑美元创一个月最大日跌幅 因英国央行放宽政策

路透纽约8月4日 - 英镑周四急挫，兑美元录得一个月来最大单日跌幅，之前英国央行降息，并重启购债计划，以缓解英国公投退欧给经济造成的冲击。

美元兑一篮子货币连涨第二日，因在周五美国非农就业报告公布前，投资者继续平衡头寸。

不过，在英国央行如市场广泛预期的那样决定放宽政策后，英镑仍是关注焦点。

英国央行周四降息25个基点，至0.25%的纪录低位。同时还承诺，将在未来六个月内印钞购买600亿英镑(790亿美元)政府公债，并推出两个新机制。一是购买100亿英镑的高评级公司债，二是确保银行将降息产生的借贷成本节省毫无保留地转移给借款人，该机制的规模可能高达1,000亿英镑。

英国央行政策决定公布后，英镑兑美元最多下挫1.6%。纽约尾盘，英镑下跌1.5%，报1.3122美元。

“英国央行今日降息，符合市场预期，还祭出了购债量化宽松举措，无论从规模还是构成上均超出了市场预期，同时还发出了较市场预期幅度更大的进一步降息信号，”法国巴黎银行驻伦敦的汇市策略师Sam Lynton-Brown表示。

“英镑兑美元走软，与我们的看法一致，我们认为还有进一步下跌的空间。”

澳元和新西兰元兑美元上扬约0.5%，这两种货币过去一周承压，因担忧全球主要央行不会像市场预期的那样进一步放宽货币政策。

另外，兑英镑走强带动美元指数从上周触及的六周低位反弹，当时受累于美国第二季国内生产总值(GDP)数据疲弱。

美元指数升0.1%，报95.674，持于本周稍早触及的低位95.003之上。

根据CME的FedWatch工具，在周五美国非农就业数据公布前，美国联邦基金利率期货走势显示，市场预计美联储在下次政策会议上升息的机率为12%，与周三持平。12月升息的机率为34%，周三为40%。

法国巴黎银行的Lynton-Brown认为，市场低估了下月升息的可能性。

“美联储对劳动力利用率措辞的调整，导致非农就业岗位增幅所需达到的升息门槛降低至13万。”

一项路透调查显示，分析师预计，7月非农就业岗位增加18万个，前月为急增28.7万个。（完）