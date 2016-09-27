美元走软 受累于日本央行总裁讲话和美国大选辩论的不确定性

路透纽约9月26日 - 美元兑避险日圆周一走软，之前日本央行总裁的讲话，巩固了有关央行无法压低日圆的看法。另外，美国大选首场辩论今晚举行，引发了市场的不确定性。

日本央行总裁黑田东彦在央行上周大幅调整货币政策后的首次演讲中表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。他还表示，预计短期内不会大幅增加或削减购债规模。

他的讲话平息了日本央行考虑减少资产购买规模的臆测，同时还支撑了央行将保持之前仅导致日圆走强的货币政策。

自1月日本央行意外将存款利率调降至负值区域后，日圆兑美元已累积上扬逾17%。美元兑日圆尾盘下跌0.7%，报100.29日圆，日低为100.25日圆。

“黑田东彦在讲话中并没有明确表示日本央行需要扩大量化宽松政策的规模，日圆因此走强，”BMO Capital Markets驻纽约的外汇策略部全球主管Greg Anderson表示，他所说的是日本央行量化宽松计划中购买公债的规模。

另外，美东时间今晚9:00，民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普将进行首轮辩论，穆迪上周五下调土耳其主权评级至垃圾级，以及石油输出国组织(OPEC)会议结果的不确定性也扶助提振日圆。

分析师称，美国大选辩论将产生何种影响的不确定性打压美元。美元指数.DXY最新下跌0.2%，报95.300。

“多数市场人士在观望今日辩论的结果，将从中寻找未来走势的线索，”TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone说。

欧元兑美元尾盘上扬0.3%，报1.1252美元，美国交易时段盘中触及11日高位1.1278美元。

美元兑土耳其里拉尾盘上扬0.5%，报2.9813里拉，早盘触及七周高位2.9981里拉，因上周五土耳其评级被调降。(完)