日本央行政策分歧报道推高日圆 欧洲央行会议前欧元走软

路透纽约9月7日 - 美元兑日圆周三降至逾一周最低，此前日本产经新闻报道称，日本央行决策者在央行下一次会议前意见分歧。

日本产经新闻报道称，日本央行决策者对是否在9月20-21日会议上追加刺激举措意见分歧。日本央行总裁黑田东彦曾表示，在该会议上将会全面评估大规模刺激计划。

“日圆受该报道提振走强，对日本央行可能在9月会议上放宽政策的预期有所降温，”美银美林汇市策略师Ian Gordon称。

美元兑日圆大跌近1%，至8月26日来最低，当日美联储主席叶伦对经济发表乐观评论，重燃了对于短期内加息的押注。

美元之后收复了部分失地，因投资人对日圆大涨获利了结。周二美元兑日圆下挫1%。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.25%，报101.73日圆。

英镑兑美元受疲弱的制造业数据拖累下跌，为六个交易日内首见，纽约尾盘跌0.75%，报1.3334美元。

欧元兑美元跌0.1%，因在周四欧洲央行会议前，交易商采取防守态势。

“鉴于8月出炉的部分通胀数据疲弱，欧洲央行的政策基调可能更为谨慎，”Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner称。

Esiner称，交易商还担心欧洲央行可能宣布延长量化宽松计划，令欧元的吸引力降低。

美元指数一度跌至8月26日来最低，但午后扭转跌势，纽约尾盘升0.15%，报94.992。

加拿大央行宣布维持利率在0.5%不变，该消息令加元兑美元逆转稍早跌势，尾盘升0.4%。

新西兰元兑美元也涨0.4%，触及去年5月15日来最高，新西兰元得益于牛奶价格上涨、以及该国2%的短期利率远高于美国0.25-0.5%的利率。