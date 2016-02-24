英镑兑美元因退欧忧虑挫至七年低点 避险日圆全面上扬

路透纽约2月24日 - 英镑兑美元周三挫至七年低点，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，而油价和英国退欧忧虑带动日圆全面上扬。

英镑兑美元跌穿1.39美元，为2009年3月来首次，因投资人持续担心6月23日举行的公投可能导致“英国退欧”。

“今日市场中的部分影响因素是来自美国，其他则是国际情势，比如英镑受到退欧忧虑打击。”Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称。

英镑兑美元纽约尾盘跌0.6%，报1.3924美元。

“欧元也受到欧盟忧虑的一些牵连，所以如果你想寻求避险，也许更可能的选择日圆。”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley称。

日圆兑多数货币上涨，因油价和英国退欧忧虑刺激了对日圆的买兴。尽管因美国汽油需求强劲，抵消了对原油库存创纪录的担忧，油价大涨了3%，但一些交易商仍预计油市将再度转跌，因石油输出国组织(OPEC)坚决不减产。

对较高风险资产的兴致大致疲弱，带动了对瑞郎和日圆等货币的需求。风险意愿上升之时日圆往往走势艰难，因日圆通常被用于较高风险投资的融资货币。

在市场感到压力时，投资人通常抛售那些较高风险资产，买回日圆。

欧元兑日圆触及近三年低点，美元兑日圆跌至两周低点111.040日圆，逼近本月稍早触及的15个月低点110.85日圆。纽约尾盘，美元兑日圆报111.760日圆。

瑞郎上扬，美元兑瑞郎下挫0.3%，报0.9880瑞郎。

挪威克朗兑美元挫至一个月低点，兑日圆大跌1.73%。美元兑挪威克朗尾盘升0.8%，报8.6744挪威克郎。(完)