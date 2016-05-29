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亚洲 | 2016年 5月 29日 星期日 12:58 BJT

重发-全球汇市：投机客六周来首次转为看多美元--CFTC/路透

(重发以调整文末表格格式)
    路透5月27日 - 汇市投机客六周来首次转为看多美元，所持美元净多仓创3月底以来最高水平。
    
    更多乐观的美国经济数据出炉，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员近期讲话暗示可能在下月
升息都提振了美元人气。
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5月24日止当周，美元净多仓总值达37.
3亿美元，此前一周为净空仓41.9亿美元。
    
    美联储主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升
息。 
    
    他的讲话响应了美联储其他几位官员的观点、以及上周公布的美联储4月26-27日政策会议记录。这份会议
记录显示，大多数美联储决策者认为，如果数据继续显示第二季经济增长改善，那么6月升息是适宜的。
    
    受此影响，根据芝商所集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货周五尾盘时反映出6月升息机率达30%，高
于一周前的19%。
    
    美元兑一篮子货币因此在过去18天劲升近4%。5月以来，美元上涨2.9%，有望创下11月以来最大单月涨幅
。
    
    与此同时，投机客将日圆净多仓从前一周的58,919口削减至22,059口，为1月中旬以来最低。
    
    日圆近期跳涨后，日本央行不断警告干预汇市压低日圆，促使投机客暂时减持日圆多仓。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英
镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                54,792    86,165
 空头仓位                32,733    27,246
 净仓位                  22,059    58,919
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                93,955   101,723
 空头仓位               131,850   124,310
 净仓位                 -37,895   -22,587
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                38,557    37,533
 空头仓位                71,392    75,955
 净仓位                 -32,835   -38,422
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                24,884    22,463
 空头仓位                20,930    18,316
 净仓位                   3,954     4,147
        
    加元(100,000加元为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                32,834    37,009
 空头仓位                12,787    14,303
 净仓位                  20,047    22,706
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                51,712    71,793
 空头仓位                51,588    46,900
 净仓位                     124    24,893
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   5月24日当周   前一周
                                 
 多头仓位                30,414    32,545
 空头仓位                25,838    25,857
 净仓位                   4,576     6,688
    (完)
  
 (编译 许娜；审校 白云)

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