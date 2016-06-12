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亚洲 | 2016年 6月 12日 星期日 14:03 BJT

全球汇市：投机客英镑净空仓增幅创五年最高--CFTC/路透

路透纽约6月10日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，汇市投机客对英镑空仓增幅为接近五年最高，在距英国
脱欧公投只剩两周之际，对冲基金及其他基金经理采取明确防守立场。
    
    据CFTC数据，截至6月7日当周，英镑净空仓增加逾一倍至66,299口，
价值近60亿美元，前一周为32,851口。这是近三年来最大规模英镑空仓，
当周增幅为2011年9月以来最高。
    
    约六个月来投机客一直在做空英镑。不过在最新数据公布之前，净空
仓从此前在4月触及的三年高位大幅下降。
    
    随着市场人士愈发关注难以预料的公投结果，芝加哥商业交易所(CME
)未平仓英镑期货合约增加。最近一周增加逾1.5万口，至三个月高位259,
238口，价值逾230亿英镑。
    
    6月7日止当周，美元净多仓连续第三周上升，升至四个月最高，尽管
上周公布的美国非农就业数据低于市场预期。
    
    美元净多仓升至113亿美元，此前一周为净多仓48.6亿美元。
    
    储备货币的仓位变化最为明显，欧元和英镑的偏空人气明显恶化。
    
    瑞郎净仓位从中性转为净空仓。
    
    与此同时，投机客持有的日圆净多仓为最高，欧元和英镑空仓最高。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                68,237    46,964
 空头仓位                25,384    32,127
 净仓位                  42,853    14,837
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                93,492    98,218
 空头仓位               160,604   135,872
 净仓位                 -67,112   -37,654
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                36,337    36,546
 空头仓位               102,636    69,397
 净仓位                 -66,299   -32,851
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                21,644    24,291
 空头仓位                31,289    24,162
 净仓位                  -9,645       129
        
    加元(100,000加元为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                37,421    38,753
 空头仓位                15,884    12,494
 净仓位                  21,537    26,259
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                35,406    44,560
 空头仓位                51,214    49,318
 净仓位                 -15,808    -4,758
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   6月7日当周    前一周
                                 
 多头仓位                38,562    31,919
 空头仓位                30,026    26,415
 净仓位                   8,536     5,504
    (完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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