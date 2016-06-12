全球汇市：投机客英镑净空仓增幅创五年最高--CFTC/路透

路透纽约6月10日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，汇市投机客对英镑空仓增幅为接近五年最高，在距英国 脱欧公投只剩两周之际，对冲基金及其他基金经理采取明确防守立场。 据CFTC数据，截至6月7日当周，英镑净空仓增加逾一倍至66,299口， 价值近60亿美元，前一周为32,851口。这是近三年来最大规模英镑空仓， 当周增幅为2011年9月以来最高。 约六个月来投机客一直在做空英镑。不过在最新数据公布之前，净空 仓从此前在4月触及的三年高位大幅下降。 随着市场人士愈发关注难以预料的公投结果，芝加哥商业交易所(CME )未平仓英镑期货合约增加。最近一周增加逾1.5万口，至三个月高位259, 238口，价值逾230亿英镑。 6月7日止当周，美元净多仓连续第三周上升，升至四个月最高，尽管 上周公布的美国非农就业数据低于市场预期。 美元净多仓升至113亿美元，此前一周为净多仓48.6亿美元。 储备货币的仓位变化最为明显，欧元和英镑的偏空人气明显恶化。 瑞郎净仓位从中性转为净空仓。 与此同时，投机客持有的日圆净多仓为最高，欧元和英镑空仓最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 68,237 46,964 空头仓位 25,384 32,127 净仓位 42,853 14,837 欧元(125,000欧元为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 93,492 98,218 空头仓位 160,604 135,872 净仓位 -67,112 -37,654 英镑(62,500英镑为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 36,337 36,546 空头仓位 102,636 69,397 净仓位 -66,299 -32,851 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 21,644 24,291 空头仓位 31,289 24,162 净仓位 -9,645 129 加元(100,000加元为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 37,421 38,753 空头仓位 15,884 12,494 净仓位 21,537 26,259 澳元(100,000澳元为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 35,406 44,560 空头仓位 51,214 49,318 净仓位 -15,808 -4,758 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月7日当周 前一周 多头仓位 38,562 31,919 空头仓位 30,026 26,415 净仓位 8,536 5,504 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)