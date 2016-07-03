全球汇市：英国公投后英镑净空仓和美元净多仓下降--CFTC/路透

路透7月1日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，在英国公投决定退欧后，汇市投机客最近一周减少英镑净空 仓。 6月28日止当周，投机客也减少美元净多仓至30.1亿美元，前一周为6 6.2亿美元。自4月中旬以来连续持有净空仓五周后，投机客已连续六周持 有美元净多仓。 投机客持有的英镑净空仓规模降至42,711口，前一周为51,947口。英 镑净空仓规模在公投前两周触及三年高位，且空仓增幅为五年最高。 英镑兑美元 6月跌8%，今年以来跌幅接近10%。 英国脱欧利好避险日圆，净多仓增至59,570口，为5月初以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 85,493 79,398 空头仓位 25,743 27,102 净仓位 59,750 52,296 欧元(125,000欧元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 109,580 88,639 空头仓位 171,514 149,985 净仓位 -61,934 -61,346 英镑(62,500英镑为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 43,274 41,707 空头仓位 85,985 93,654 净仓位 -42,711 -51,947 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 22,905 24,016 空头仓位 12,038 17,635 净仓位 10,867 6,381 加元(100,000加元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 38,675 40,664 空头仓位 30,726 38,069 净仓位 7,949 2,595 澳元(100,000澳元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 32,556 38,611 空头仓位 34,508 45,654 净仓位 -1,952 -7,043 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 29,798 30,013 空头仓位 32,624 33,058 净仓位 -2,826 -3,045 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)