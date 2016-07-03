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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 12:14 BJT

全球汇市：英国公投后英镑净空仓和美元净多仓下降--CFTC/路透

路透7月1日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，在英国公投决定退欧后，汇市投机客最近一周减少英镑净空
仓。
    
    6月28日止当周，投机客也减少美元净多仓至30.1亿美元，前一周为6
6.2亿美元。自4月中旬以来连续持有净空仓五周后，投机客已连续六周持
有美元净多仓。
    
    投机客持有的英镑净空仓规模降至42,711口，前一周为51,947口。英
镑净空仓规模在公投前两周触及三年高位，且空仓增幅为五年最高。
    
    英镑兑美元 6月跌8%，今年以来跌幅接近10%。
    
    英国脱欧利好避险日圆，净多仓增至59,570口，为5月初以来最高。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  85,493            79,398
 空头仓位  25,743            27,102
 净仓位    59,750            52,296
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  109,580           88,639
 空头仓位  171,514           149,985
 净仓位    -61,934           -61,346
                    
    英镑(62,500英镑为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  43,274            41,707
 空头仓位  85,985            93,654
 净仓位    -42,711           -51,947
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  22,905            24,016
 空头仓位  12,038            17,635
 净仓位    10,867            6,381
    
    加元(100,000加元为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  38,675            40,664
 空头仓位  30,726            38,069
 净仓位    7,949             2,595
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  32,556            38,611
 空头仓位  34,508            45,654
 净仓位    -1,952            -7,043
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           6月28日当周       前一周
 多头仓位  29,798            30,013
 空头仓位  32,624            33,058
 净仓位    -2,826            -3,045
    (完)
    
      
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 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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