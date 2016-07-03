全球汇市：英国公投后英镑净空仓和美元净多仓下降--CFTC/路透

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透7月1日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，在英国公投决定退欧后，汇市投机客最近一周减少英镑净空 仓。 6月28日止当周，投机客也减少美元净多仓至30.1亿美元，前一周为6 6.2亿美元。自4月中旬以来连续持有净空仓五周后，投机客已连续六周持 有美元净多仓。 投机客持有的英镑净空仓规模降至42,711口，前一周为51,947口。英 镑净空仓规模在公投前两周触及三年高位，且空仓增幅为五年最高。 英镑兑美元 6月跌8%，今年以来跌幅接近10%。 英国脱欧利好避险日圆，净多仓增至59,570口，为5月初以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 85,493 79,398 空头仓位 25,743 27,102 净仓位 59,750 52,296 欧元(125,000欧元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 109,580 88,639 空头仓位 171,514 149,985 净仓位 -61,934 -61,346 英镑(62,500英镑为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 43,274 41,707 空头仓位 85,985 93,654 净仓位 -42,711 -51,947 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 22,905 24,016 空头仓位 12,038 17,635 净仓位 10,867 6,381 加元(100,000加元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 38,675 40,664 空头仓位 30,726 38,069 净仓位 7,949 2,595 澳元(100,000澳元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 32,556 38,611 空头仓位 34,508 45,654 净仓位 -1,952 -7,043 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月28日当周 前一周 多头仓位 29,798 30,013 空头仓位 32,624 33,058 净仓位 -2,826 -3,045 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L