全球汇市：投机客美元净多仓上升，英镑净空仓至三年高位--CFTC/路透

路透7月22日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客最近一周增持美元多仓，美元净多仓增至6月初以来最高，因近来美国公布的乐观经济数据强化了2016年至少升息一次的预期，鼓舞投资者。

7月19日止当周，投机客美元净多仓增至104.2亿美元，前一周为80.1亿美元。

美元净多仓连续第三周上升。自7月8日美国公布强劲的非农就业数据后，美元上涨近2%。

数据显示，最近一周投机客持有的英镑净空仓增至74,386口，为2013年6月以来最高。

英国公投脱欧后英镑一直承压，制造业活动下降等悲观数据也打压英镑，促使市场预期政策将进一步宽松。

货币市场显示，市场现预计未来六个月英国有可能至少降息两次。

英镑兑美元6月下跌8%，7月迄今已跌1.6%。

与此同时，最近一周投机客持有的欧元净空仓也增至99,891口，为1月以来最高。

日圆人气也有所下降，净多仓略降至39,353口，为6月初以来最低。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 79,864 85,364 空头仓位 40,511 37,819 净仓位 39,353 47,545

欧元(125,000欧元为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 111,578 107,635 空头仓位 211,469 195,295 净仓位 -99,891 -87,660

英镑(62,500英镑为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 27,959 39,999 空头仓位 102,345 100,066 净仓位 -74,386 -60,067

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 23,191 23,330 空头仓位 18,504 16,612 净仓位 4,687 6,718

加元(100,000加元为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 43,086 39,963 空头仓位 21,018 22,788 净仓位 22,068 17,175

澳元(100,000澳元为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 61,642 45,938 空头仓位 28,211 29,722 净仓位 33,431 16,216

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月19日当周 前一周 多头仓位 29,156 31,694 空头仓位 26,983 30,683 净仓位 2,173 1,011

(完)

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