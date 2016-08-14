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亚洲 | 2016年 8月 14日 星期日 14:24 BJT

更正-全球汇市：美元净多仓下滑，英镑净空仓规模创纪录高位--CFTC/路透(8月5日)

(更正：因标题有误，英镑应为“净空仓”规模创纪录高位，非“净多仓
”)
    路透8月5日 - 汇市投机客最近一周削减美元多仓，因美国第二季经
济增长数据疲弱，削弱年内升息预期，让投资者感到沮丧。
   
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截
止至8月2日当周，美元净多仓降至128.1亿美元，此前一周为136.6亿美元
。
    
    美元净多仓在连续四周增加后减少。在上周美国国内生产总值(GDP)
数据出炉前，美元当周周线表现一直为一年半来最佳。
    
    GDP数据出炉后，美元下挫1.4%，之后因美国非农就业报告远好于预
期而在周五反弹。
    
    分析师表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)很难忽视就业数据连
续两月表现强劲。这种看法应该会推动美元进一步上涨。
    
    “就业依然是美国经济中一个非常重要的亮点，也是年内可能升息的
一个强有力的支持因素，这一点变得愈发清晰，”Forex.com外汇策略师J
ames Chen称。
    
    数据显示，与此同时，英镑净空仓升至纪录高位82,515口。
    
    英国6月23日公投决定脱离欧盟后，英镑净空仓迅速增加。自去年11
月以来，投机客一直在做空英镑。
    
    英国公投以来，英镑已累计下跌13.31%。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位  76,575            74,074
 空头仓位  34,875            39,116
 净仓位    41,700            34,958
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位   104,516          109,193
 空头仓位   208,619          221,793
 净仓位    -104,103          -112,600
                    
    英镑(62,500英镑为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位   33,375            29,819
 空头仓位  115,890           110,391
 净仓位    -82,515           -80,572
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位  21,216            26,807
 空头仓位  22,931            25,861
 净仓位    -1,715               946
    
    加元(100,000加元为1口)
            8月2日当周        前一周
 多头仓位   41,711            44,023
 空头仓位   23,953            20,843
 净仓位     17,758            23,180
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位  58,269            57,083
 空头仓位  26,906            25,573
 净仓位    31,363            31,510
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
           8月2日当周        前一周
 多头仓位  27,049            26,598
 空头仓位  26,832            26,383
 净仓位       217               215
    (完)
    
              
      
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 (编译 许娜；审校 白云)

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