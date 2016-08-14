更正-全球汇市：美元净多仓下滑，英镑净空仓规模创纪录高位--CFTC/路透(8月5日)

(更正：因标题有误，英镑应为“净空仓”规模创纪录高位，非“净多仓 ”) 路透8月5日 - 汇市投机客最近一周削减美元多仓，因美国第二季经 济增长数据疲弱，削弱年内升息预期，让投资者感到沮丧。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截 止至8月2日当周，美元净多仓降至128.1亿美元，此前一周为136.6亿美元 。 美元净多仓在连续四周增加后减少。在上周美国国内生产总值(GDP) 数据出炉前，美元当周周线表现一直为一年半来最佳。 GDP数据出炉后，美元下挫1.4%，之后因美国非农就业报告远好于预 期而在周五反弹。 分析师表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)很难忽视就业数据连 续两月表现强劲。这种看法应该会推动美元进一步上涨。 “就业依然是美国经济中一个非常重要的亮点，也是年内可能升息的 一个强有力的支持因素，这一点变得愈发清晰，”Forex.com外汇策略师J ames Chen称。 数据显示，与此同时，英镑净空仓升至纪录高位82,515口。 英国6月23日公投决定脱离欧盟后，英镑净空仓迅速增加。自去年11 月以来，投机客一直在做空英镑。 英国公投以来，英镑已累计下跌13.31%。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 76,575 74,074 空头仓位 34,875 39,116 净仓位 41,700 34,958 欧元(125,000欧元为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 104,516 109,193 空头仓位 208,619 221,793 净仓位 -104,103 -112,600 英镑(62,500英镑为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 33,375 29,819 空头仓位 115,890 110,391 净仓位 -82,515 -80,572 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 21,216 26,807 空头仓位 22,931 25,861 净仓位 -1,715 946 加元(100,000加元为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 41,711 44,023 空头仓位 23,953 20,843 净仓位 17,758 23,180 澳元(100,000澳元为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 58,269 57,083 空头仓位 26,906 25,573 净仓位 31,363 31,510 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月2日当周 前一周 多头仓位 27,049 26,598 空头仓位 26,832 26,383 净仓位 217 215 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)