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亚洲 | 2017年 1月 15日 星期日 14:14 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普
当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。
    
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10
日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。
    
    本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来
的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础
设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下
周特朗普将就职。
    
    美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。
    
    “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行
(Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。
    
    “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计
划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。”
    
    欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景
仍不及美元乐观。
    
    欧洲央行仍在实施大规模量化宽松，且欧洲仍面临重大政治风险。
    
    下周对于欧元很关键，欧洲央行将召开会议，总裁德拉吉将举行记者
会。欧洲央行会议记录显示，12月会议延长量化宽松至年底的决定遭到一
些成员反对。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
            1月10日当   前一周
            周          
 多头仓位   26,041      37,962
 空头仓位   105,880     124,726
 净仓位     -79,839     -86,764
 

    欧元(125,000欧元为1口)
           1月10日当周  前一周
 多头仓位  134,747      129,701
 空头仓位  200,570      199,757
 净仓位    -65,823      -70,056
 

    英镑(62,500英镑为1口)
           1月10日当周   前一周
 多头仓位  56,742        55,482
 空头仓位  122,573       120,224
 净仓位    -65,831       -64,742
 

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           1月10日当周   前一周
 多头仓位  10,012        11,813
 空头仓位  24,258        25,252
 净仓位    -14,246       -13,439
 
   
     加元(100,000加元为1口)
            1月10日当周  前一周
 多头仓位   28,405       39,546
 空头仓位   36,340       43,417
 净仓位     -7,935       -3,871
 

    澳元(100,000澳元为1口)
            1月10日当周  前一周
 多头仓位   40,782       47,948
 空头仓位   44,630       51,204
 净仓位     -3,848       -3,256
 

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)  
            1月10日当周  前一周
 多头仓位   22,989       25,522
 空头仓位   36,949       36,935
 净仓位     -13,960      -11,413
 (完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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