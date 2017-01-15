全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓--CFTC/路透数据

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍在实施大规模量化宽松，且欧洲仍面临重大政治风险。 下周对于欧元很关键，欧洲央行将召开会议，总裁德拉吉将举行记者 会。欧洲央行会议记录显示，12月会议延长量化宽松至年底的决定遭到一 些成员反对。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月10日当 前一周 周 多头仓位 26,041 37,962 空头仓位 105,880 124,726 净仓位 -79,839 -86,764 欧元(125,000欧元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 134,747 129,701 空头仓位 200,570 199,757 净仓位 -65,823 -70,056 英镑(62,500英镑为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 56,742 55,482 空头仓位 122,573 120,224 净仓位 -65,831 -64,742 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 10,012 11,813 空头仓位 24,258 25,252 净仓位 -14,246 -13,439 加元(100,000加元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 28,405 39,546 空头仓位 36,340 43,417 净仓位 -7,935 -3,871 澳元(100,000澳元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 40,782 47,948 空头仓位 44,630 51,204 净仓位 -3,848 -3,256 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 22,989 25,522 空头仓位 36,949 36,935 净仓位 -13,960 -11,413 (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017