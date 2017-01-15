全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍在实施大规模量化宽松，且欧洲仍面临重大政治风险。 下周对于欧元很关键，欧洲央行将召开会议，总裁德拉吉将举行记者 会。欧洲央行会议记录显示，12月会议延长量化宽松至年底的决定遭到一 些成员反对。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月10日当 前一周 周 多头仓位 26,041 37,962 空头仓位 105,880 124,726 净仓位 -79,839 -86,764 欧元(125,000欧元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 134,747 129,701 空头仓位 200,570 199,757 净仓位 -65,823 -70,056 英镑(62,500英镑为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 56,742 55,482 空头仓位 122,573 120,224 净仓位 -65,831 -64,742 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 10,012 11,813 空头仓位 24,258 25,252 净仓位 -14,246 -13,439 加元(100,000加元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 28,405 39,546 空头仓位 36,340 43,417 净仓位 -7,935 -3,871 澳元(100,000澳元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 40,782 47,948 空头仓位 44,630 51,204 净仓位 -3,848 -3,256 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月10日当周 前一周 多头仓位 22,989 25,522 空头仓位 36,949 36,935 净仓位 -13,960 -11,413 (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)