美元小涨 因押注美国升息和担忧欧洲政局

路透纽约3月7日 - 美元兑一篮子货币周二小涨，但仍低于12月和1月触及的高位，过去两周，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周升息的预期不断升温。

部分分析师表示，在周五美国公布非农就业报告前，美元不会有大的波动。

“我们中的很多人原本预计，鉴于对美联储下周升息的预期增强，美元会有更大的反应，”Commonwealth Foreign Exchange Inc的首席市场分析师Omer Esiner说。

“非农就业报告公布前的不确定性，以及特朗普政府的财政政策缺乏细节，使美元涨势受限。”

美国国家贸易委员会主席纳瓦罗昨晚发表评论称，与德国650亿美元的贸易逆差，是政府面临的“最头痛的贸易问题之一”。在20国集团本月晚些时候举行会议前，这使市场的关注点集中到白宫对贸易和美元的态度上。

不过，美元兑一篮子货币上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。

英镑兑美元跌至七周低位，之前公布的消费者支出数据，加重了对英国经济成长放缓的担忧。英国目前正在为启动退欧磋商作准备。

瑞郎也跌至数周低位，美元兑瑞郎触及1月11日以来最高。欧元兑瑞郎升至1月25日以来的峰值。

分析师称，瑞士央行外汇储备增加的消息，以及瑞士央行总裁乔丹有关瑞郎被“严重高估”的讲话重压瑞郎。

今日举行的澳洲央行会议吸引了市场的部分注意力，导致澳元走势反复，但限于非常狭窄的区间内。

澳元兑美元尾盘小涨0.1%，报0.7585美元。(完)