美元上涨 因美国民间就业数据强劲

路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。

Capital Economics美国经济学家Andrew Hunter称，就业调查清楚地表明，尽管第一季经济增速明显放缓，劳动力市场状况仍保持异常强劲。

就业数据发布后，美元兑欧元和瑞郎也上涨，兑英镑缩小跌幅。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布上次会议的会议纪录后，美元保持升势。会议记录显示，美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

“3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录提供了鹰派基调的文字，此前在3月15日会议后发布的声明，大部分人认为是鸽派的，”BNY Mellon全球市场资深策略师Marvin Loh称。

他补充道，3月会议讨论了最终缩减美联储投资组合，令市场多少有点感到意外。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析师预估。数据发布后，美元在盘初开始上涨。

路透调查的分析师预计，ADP全国就业报告将显示，新增18.7万个就业岗位，预估值从11万到22.5万不等。

数据发布前，市场对美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前的政治紧张气氛感到不安。

尾盘，美元兑日圆升0.2%，报111.39日圆。

美元指数持平于100.54。欧元兑美元小跌，报1.0667美元。(完)