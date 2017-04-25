欧元大涨日圆急坠 因法国大选忧虑消退

路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。

欧元兑美元纽约尾盘大涨1.3%，报1.0866美元，离周日刚有迹象显示马克龙在首轮投票中胜出后触及的五个半月高位1.0935美元不远。此次投票结果同之前数周的民调结果相符。

民调还显示，马克龙将在两周后的第二轮投票中以多达30个百分点的领先优势战胜极右翼候选人勒庞，暗示市场人士可以买回欧元。

“差距如此之大，难以相信马克龙会在第二轮投票中败北，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。他称，投资人可能会将注意力转向周四的欧洲央行会议。

欧元兑美元触及日高时大涨了约2%，周日的大选结果令反建制的风险降低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现类似风险。

分析师表示，欧元从日高回落可能是因获利了结，而不是因投资人怀疑马克龙是否能在第二轮选举中将击败勒庞。

法国农业信贷策略师表示，他们的仓位指标显示，上周多数时间投资人一直在买入欧元，暗示许多投资人已经结清了之前作空欧元的仓位。

法国投票结果令全球市场的紧张情绪有所缓解，投资者抛售避险货币日圆。日圆兑欧元纽约尾盘下跌1.9%，报119.26日圆，兑美元下跌0.6%，报109.75日圆，此前触及近两周低位110.62日圆。

投票结果令人宽慰部分是因市场原本担心勒庞会在第二轮投票中同法国极左翼候选人梅朗雄交锋，两人都对欧盟持怀疑态度。

“勒庞对阵梅郎雄的噩梦局面没有出现。”RiverFront Investment Group国际投资组合管理部门董事Chris Konstantinos表示。

美元指数尾盘跌约1%，报99.031。(完)