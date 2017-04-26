美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升 欧元走强

路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。

美元兑加元盘中触及去年2月底以来最高1.3626加元。美国商务部长罗斯周一表示，将对从加拿大进口的软木征收平均20%的初步反补贴关税。

此举将对规模约56.6亿美元的建材进口造成影响，在美国、加拿大和墨西哥准备就长达23年的北美自由贸易协定(NAFTA)重新进行磋商之际，设定了紧张的基调。

“这反映出目前美国与邻国贸易关系的发展情况，”Mizuho的外汇策略师Sireen Harajli说，这是美国与邻国贸易关系的不好的苗头。

欧元兑美元盘中触及五个半月最高1.0950美元，交易员消化中间派候选人马克龙在法国大选首轮投票中胜出。

欧元对马克龙在首轮投票中胜出作出反应，“目前的表现是长期上行趋势的开始，”瑞士信贷驻纽约的外汇策略部全球主管Shahab Jalinoos说。

另外，欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。

Mizuho的Harajli说，欧洲央行的政策转趋鹰派将推高欧洲利率，这将可能提振欧元。

美元兑避险日圆盘中急升约1.3%，触及15日高位111.18日圆，受助于法国大选忧虑缓解，美国新屋销售数据强劲，以及围绕总统特朗普将在周三宣布税改计划的乐观情绪。

“如果市场认为税改计划可信，那么美元/日圆可能走高，”瑞信的Jalinoos说。

美元指数尾盘跌0.3%，报98.844，之前触及五个半月最低98.695。(完)