美元兑日圆上涨 摆脱疲弱的美国制造业和通胀数据影响

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周一上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月升息。
扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1.6%，为去年7月以来的最小增幅。
核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。
美国供应管理协会(ISM)称，4月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最低。
尽管数据公布后，美元兑日圆和欧元一度下滑，但之后美元兑日圆反弹并触及一个月高位111.92日圆，兑欧元也收复多数失地。
“我认为单靠这些数据不会影响6月升息，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“我认为市场可能认为(首季)数据是旧新闻，部分因市场已经消化了上周发布的首季美国国内生产总值(GDP)数据。”
市场交投清淡，因亚欧多个市场因五一节假期休市。
欧元兑美元尾盘升0.1%，报1.0901美元，数据公布后不久触及日高1.0923美元，该日高仍低于上周触及的五个半月高位1.0950美元。
美元兑日圆尾盘升0.2%，报111.77日圆，接近午后稍早触及的一个月高位111.92日圆。
美联储可能在周三的政策声明中将周一疲弱的美国经济数据归为“暂时性的”，Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。不过他也指出，如果美国经济数据持续疲弱，会影响美联储的经济展望。
美元指数尾盘升0.05%，报99.101。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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