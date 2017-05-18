美元兑避险货币大跌 因传闻特朗普总统可能面临弹劾风险

路透纽约5月17日 - 美元兑日圆周三大跌近2%，至4月来最低水准，兑瑞郎触及六个月低点，因传闻称美国总统特朗普可能面临弹劾的风险，提振避险资产。

美元指数跌0.6%，至11月9日来最低水准，回吐“特朗普行情”带动的所有涨幅。美元指数在1月3日曾创下14年高位103.82。

报导称，特朗普曾要求时任美国联邦调查局(FBI)局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。

这令人质疑是否特朗普曾试图干预联邦调查，引发对总统可能被弹劾的臆测。

美元兑日圆一度大跌1.95%，跌穿111日圆水准，报110.93日圆。

美元兑瑞郎跌0.75%，挫至11月9日来最低。

交易商通常在不确定的时候买入这些货币，抛售美元。

“目前就是美元题材，”Silicon Valley Bank高级汇市交易员Peter Ng表示，“明显白宫上演的戏码吸引了全球的目光，带动了市场的避险情绪。”

尽管周三的走势显示市场正对特朗普推进竞选时承诺的税改和财政刺激措施的能力失去信心，但分析师表示，对他会真正面临弹劾的预期有限。

联邦基金利率期货走势显示，市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下月升息的可能性为69%，这限制了美元的跌幅。

“如果美联储在6月加息25个基点，这可以也应该只会带动美元走强，”Hennion and Walsh Asset Management投资长Kevin D. Mahn表示，“出现对美元的卖压，因华盛顿的情势，但这被6月升息的可能性有所抵消。”

欧元兑美元升至11月9日来最高水准1.1155美元。

欧元兑日圆跌1.3%，因周二触及13个月高位125.815日圆后有投资人获利了结。(完)