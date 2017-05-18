美元逆转跌势 受强劲美国数据扶助

路透纽约5月18日 - 美元兑一篮子主要货币周四逆转了盘初的跌势，此前发布的美国经济数据强于预期，令市场焦点再次回到普遍预期的美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息上。

瑞郎和日圆兑美元回吐涨幅，此前美国续请失业金人数降至28年低位，费城联储制造业指数比分析师预期高近一倍。

“美国经济数据分散了来自华盛顿的不利消息的注意力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“领取失业金人数和费城联储指标支持第二季经济增速加快和美联储下月升息预期。”

最近几周美国通胀和经济增长数据疲弱，特朗普总统撤掉了联邦调查局(FBI)局长科米，以及特朗普政府成员与俄罗斯关系的有关消息，削弱了升息的预期。

Manimbo称，他预计经济数据会扶助激活投资人对美联储6月13-14日下次会议上升息的预期。

在下午的交易中，美债收益率走高，美股升至盘中高位，提振了美元。昨日美股遭遇了逾八个月来的最差表现。

美元兑日圆升0.65%，周三日圆录得7月以来的最大单日升幅。美元兑日圆稍早触及逾三周低位。

欧元兑美元下跌0.55%，至1.1095美元。

瑞郎兑美元稍早触及11月特朗普当选以来的最高，尾盘跌0.15%。

英镑兑美元下跌0.25%，报1.2931美元，分析师称可能遭遇了技术性抛盘。英镑近八个月来首次升穿了1.30美元水准。

美元指数升0.35%。

巴西雷亚尔一度跌逾8%，因消息称，总统特梅尔关于付钱让一位与腐败案调查有关的潜在证人闭口的讨论被录音。尾盘，美元兑雷亚尔仅升6.1%，报3.33雷亚尔。(完)