美国公布强劲的民间就业报告后 美元反弹

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月1日 - 美元周四上扬，此前报告显示美国5月民间就业增长优于预期，本月加息的预期升温。
民间就业报告公布后，美元兑日圆、欧元和瑞郎等主要货币触及日高，尽管美元在报告发布前已经走强。
ADP数据显示，5月美国民间就业岗位增长25.3万，路透访查的分析师原本预估增长18.5万。
美国今日公布的其他数据有好有坏，上周初请失业金人数增至24.8万，建筑支出下滑1.4%，供应管理协会(ISM)制造业指数小升至54.9。
所有上述数据公布后，利率期货走势显示，交易商预计美联储在6月加息的机率为91%，略低于昨日水准。
美元指数纽约尾盘升0.3%，报97.18。
“美元仍有大量上涨的空间，”外汇和支付公司XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示。
“对美国数据的期望值目前相当高。但随着数据不断令人失望，期望值可能调整，数据就有机会出现惊喜，这会带动美元小涨。”
纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报111.29日圆，欧元兑美元跌0.2%，报1.1214美元。
但今年迄今美元整体表现令人失望，美元指数期内下挫约5%。
一些分析师对ADP数据也持怀疑态度。
“我们对今早ADP的数据有很大的保留，”MUFG Securities Americas利率策略师John Herrmann表示。
如果ADP估计的25.3万经季节调整就业增长是正确的，那么按MUFG的模型，在未经季节调整的5月民间就业原始增幅就要高达99.6万。
“99.6万的按月增长将是5月份历史上第三强。”
Hermann表示，这样的民间就业岗位增幅是不切实际的。
投资人目前聚焦周五美国将出炉的非农就业报告，路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加18.5万。
Forex.com研究部门主管James Chen称，他预计周五强劲的就业报告将巩固本月美联储升息的预期。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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