欧洲央行货币政策会议前欧元走软 美元持稳

路透纽约6月7日 - 欧元兑美元周三走软，在周四欧洲央行货币政策声明发布及英国大选前交投震荡。

欧元兑美元跌0.14%，报1.1259美元，在有报导暗示欧洲央行可能下调通胀目标后，欧元盘中触及1.1205美元的低点。

彭博援引不愿透露姓名的欧元区官员报导，欧洲央行准备将未来三年通胀年率预估由1.7%、1.6%和1.7%下调至1.5%。

将提交管委会两日会议批准的新预估将暗示，欧洲央行对通胀的立场比汇市和债市许多人士原本预期的更软。欧洲央行拒绝置评。

“这显示欧洲央行管委会内鹰派委员要迫使欧洲央行提前撤走目前实施的非常宽松的政策的难度很大。”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne称。

路透援引消息人士报导，欧洲央行可能微幅上调欧元区经济成长预估，但会下调通胀预估后，欧元缩减跌幅。

美元指数升0.06%，报96.698。

“汇市关注明日英国大选和欧洲央行会议，之后会关注下周的美联储会议。”U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey称。

在周四前美国联邦调查局(FBI)局长科米在美国参议院作证前，交易商也保持谨慎。

科米周三在美国参议院情报委员会网站发布证词准备稿，指责特朗普试图令他将FBI对俄罗斯涉嫌干预去年美国大选的调查大事化小。

“我认为这比我们预期或担心的冲击力要小一些，但始终还没有发生，资本市场会基于事件真正发生的情况作出反应。”Northey称。

英镑兑美元升0.41%，报1.296美元，投资人愈发看好英国首相特雷莎·梅所属的保守党，认为该党将在周四选举中赢得多数席位。(完)