科米美国参议院作证后美元持稳 欧洲央行维持利率不变后欧元下滑

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子主要货币周四小涨，因投资人消化前美国联邦调查局(FBI)局长科米在美国参议院作证，而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。
科米周四指责特朗普撤换他，目的是试图干扰FBI对去年大选期间，特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查，但未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。
美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。
“今天我们了解的情况和昨天差不多，对我来说，没有什么消息需要作出反应的。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。
美元兑日圆升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。
欧元下滑，此前欧洲央行下调通胀预估，并称决策者没有讨论缩减该行大规模购债计划。
欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元，盘中跌至5月31日来最低的1.1196美元。周三有报导称欧洲央行料将下调通胀预估，欧元已经走软。
“尽管在过去24小时，消息已经广为人知，但对通胀前景的预期仍较市场原本预估的要低一些，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell，“这在一定程度上重压欧元。”
在过去五个月，欧元兑美元上涨，部分因美元走软，而且也因投资人预期通胀上升将促使欧洲央行在明年年初加息。
另外，英镑兑美元下滑，且英镑隔夜隐含波动率升至一年高位，英国议会选举已经开始投票，民调显示结果难测。
“我认为投资人对英镑感到不安，但总体布仓显示，投资人预期英国首相特雷莎·梅将赢得大选，继续保持议会多数席位。”Chandler称。
最后一批民调公布后，英镑兑美元触及两周高位1.2977美元，但稍后回落，纽约尾盘跌0.13%，报1.2942美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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