科米美国参议院作证后美元持稳 欧洲央行维持利率不变后欧元下滑

路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子主要货币周四小涨，因投资人消化前美国联邦调查局(FBI)局长科米在美国参议院作证，而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。

科米周四指责特朗普撤换他，目的是试图干扰FBI对去年大选期间，特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查，但未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。

美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。

“今天我们了解的情况和昨天差不多，对我来说，没有什么消息需要作出反应的。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

美元兑日圆升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。

欧元下滑，此前欧洲央行下调通胀预估，并称决策者没有讨论缩减该行大规模购债计划。

欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元，盘中跌至5月31日来最低的1.1196美元。周三有报导称欧洲央行料将下调通胀预估，欧元已经走软。

“尽管在过去24小时，消息已经广为人知，但对通胀前景的预期仍较市场原本预估的要低一些，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell，“这在一定程度上重压欧元。”

在过去五个月，欧元兑美元上涨，部分因美元走软，而且也因投资人预期通胀上升将促使欧洲央行在明年年初加息。

另外，英镑兑美元下滑，且英镑隔夜隐含波动率升至一年高位，英国议会选举已经开始投票，民调显示结果难测。

“我认为投资人对英镑感到不安，但总体布仓显示，投资人预期英国首相特雷莎·梅将赢得大选，继续保持议会多数席位。”Chandler称。

最后一批民调公布后，英镑兑美元触及两周高位1.2977美元，但稍后回落，纽约尾盘跌0.13%，报1.2942美元。(完)