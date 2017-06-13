加拿大央行官员讲话打压美元小跌 静待美联储政策会议

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一走低，本周将有几家央行开会，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三率先宣布利率决定。
美元指数小跌0.1%，因加元走强。
加元兑美元急升1%，之前加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，央行正考虑缩减货币刺激力度。
如果加拿大央行升息，将是七年来首次。
加元在美元指数中的占比为第四大。加元兑美元今日触及4月18日以来最高。
日圆兑美元攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%。
不过，美元跌幅受限，因投资者几乎普遍预计美联储将在本周稍后升息，而英国和日本等国的央行料将继续按兵不动。后两家央行将在本周四和周五开会。
根据CME Group的Fedwatch工具，联邦利率期货价格显示，交易商预计美联储周三升息的机率约为96%。
预计美联储本周会升息，以及欧洲央行上周政策会议后表现出的更为宽松的立场，再加上受政治不确定性影响，英国央行料在本周稍后保持政策不变，这些因素扶助美联储抵御住了近期公布的一系列不利数据带来的拖累。
英镑兑美元下跌0.7%，上周下跌超过2%。上周，应首相特雷莎·梅的要求，英国提前举行大选，但她领导的执政保守党失去了议会多数的地位，使英国的政治前景充满不确定性。
“外汇市场被英国首相特雷莎·梅与其它政党磋商，以争取足够支持保住保守党执政地位的情况所主导，”Tempus Inc的外汇策略师Juan Perez说。
英镑兑美元跌0.7%，报1.2650美元。
欧元兑美元升0.1%，报1.1205美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。