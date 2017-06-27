德拉吉为宽松政策辩护推高美元兑欧元 市场等待叶伦讲话

路透纽约6月26日 - 美元兑日圆周一触及一个月高位，兑欧元反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉为该行的宽松货币政策辩护，投资者等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二的讲话。

欧洲央行总裁德拉吉在里斯本对大学生发表讲话时称，超低利率能创造就业，扶助经济增长，并惠及借款人，最终会缓解贫富不均的状况。本月稍早欧元下跌，此前欧洲央行称，决策者没有讨论缩减大规模公债购买计划。

在弱于预期的美国5月耐久财订单发布后，欧元兑美元稍早触及一周高位的1.1219美元，因疲弱的数据燃点了对美国经济和美联储激进升息前景的疑虑。但在德拉吉发表讲话后，欧元下跌。

“德拉吉给欧洲央行将降低减少货币刺激举措的预期泼冷水，欧元之后开始走软，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理DouglasBorthwick称。

美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称，尽管最近发布的一批数据疲弱，但交易员预计，叶伦会维持对美国经济的积极看法，进而支持美联储今年再升息一次和明年升息三次的预期。

上述预期扶助美元兑一篮子主要货币上涨。美元兑日圆触及111.93日圆的一个月高位，美元指数尾盘升0.2%，报97.440。

但叶伦可能调整其对经济的看法、转向更偏鸽派的风险令交易员有些提心吊胆，限制了美元的升幅。

对第二季经济增速可能没有预想得那么强的忧虑升温。近期发布的零售销售、制造业生产和通胀数据停滞不前，楼市数据也好坏不一。

“明天从叶伦的讲话中会得到更多的信息，”麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman称，“交易员对美联储未来将如何行动仍持不同意见。”

欧元兑美元尾盘下跌0.1%，报1.1179美元。美元兑新兴市场货币下跌，部分因为在波动性较低的情况下，市场转向较美元收益更高的货币。美元兑巴西雷亚尔BRL=尾盘下跌1.3%，报3.2998雷亚尔。(完)