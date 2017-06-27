德拉吉为宽松政策辩护推高美元兑欧元 市场等待叶伦讲话

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透纽约6月26日 - 美元兑日圆周一触及一个月高位，兑欧元反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉为该行的宽松货币政策辩护，投资者等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二的讲话。
欧洲央行总裁德拉吉在里斯本对大学生发表讲话时称，超低利率能创造就业，扶助经济增长，并惠及借款人，最终会缓解贫富不均的状况。本月稍早欧元下跌，此前欧洲央行称，决策者没有讨论缩减大规模公债购买计划。
在弱于预期的美国5月耐久财订单发布后，欧元兑美元稍早触及一周高位的1.1219美元，因疲弱的数据燃点了对美国经济和美联储激进升息前景的疑虑。但在德拉吉发表讲话后，欧元下跌。
“德拉吉给欧洲央行将降低减少货币刺激举措的预期泼冷水，欧元之后开始走软，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理DouglasBorthwick称。
美联储主席叶伦周二将在欧洲发表讲话，分析师称，尽管最近发布的一批数据疲弱，但交易员预计，叶伦会维持对美国经济的积极看法，进而支持美联储今年再升息一次和明年升息三次的预期。
上述预期扶助美元兑一篮子主要货币上涨。美元兑日圆触及111.93日圆的一个月高位，美元指数尾盘升0.2%，报97.440。
但叶伦可能调整其对经济的看法、转向更偏鸽派的风险令交易员有些提心吊胆，限制了美元的升幅。
对第二季经济增速可能没有预想得那么强的忧虑升温。近期发布的零售销售、制造业生产和通胀数据停滞不前，楼市数据也好坏不一。
“明天从叶伦的讲话中会得到更多的信息，”麦格理集团全球利率和外汇策略师Thierry Albert Wizman称，“交易员对美联储未来将如何行动仍持不同意见。”
欧元兑美元尾盘下跌0.1%，报1.1179美元。美元兑新兴市场货币下跌，部分因为在波动性较低的情况下，市场转向较美元收益更高的货币。美元兑巴西雷亚尔BRL=尾盘下跌1.3%，报3.2998雷亚尔。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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