美元续跌 因欧洲货币政策立场转趋鹰派的预期升温

路透纽约6月28日 - 美元兑欧元周三触及一年来最低水平，此前英国央行总裁发表鹰派讲话，增加了欧洲货币政策转趋鹰派的臆测。

周二美国参议院决定推迟对旨在取代“奥巴马医保”的医保议案进行投票，这也扶助打压美元。

欧元兑美元延续了前日的升势，此前英国央行总裁卡尼称，英国可能需要升息，因经济中的过剩产能消失殆尽。前日欧元兑美元录得逾一年来的最大单日百分比涨幅。卡尼讲话后，英镑也跳涨。

卡尼在葡萄牙举行的欧洲央行在会议上称，英国央行将在“未来几个月”讨论升息问题。

卡尼的讲话令交易员相信，欧洲的货币政策正朝着更加鹰派的方向转变，分析师称，此前一日，欧洲央行总裁德拉吉为调整刺激政策敞开了大门，燃点了市场对欧洲央行最快于9月将宣布减少刺激举措的预期。

分析师称，德拉吉的讲话仍然支撑欧元，尽管熟悉德拉吉思维的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将在一段时期内容忍通胀下滑，并非暗示即将收紧政策。

“欧洲货币政策预期的天平向更加鹰派的方向倾斜这一事实让市场有些担心，”瑞士信贷外汇策略师Alvise Marino称。

欧元兑美元最多升0.5%，至一年高位的1.1390美元，周二跳升1.4%。美元指数最多跌0.4%，触及逾七个月低位的95.967。

美元兑日圆下跌，盘中触及逾一个月高位的112.46日圆。

美国参议院共和党领袖周二宣布，推迟对医保议案进行投票，这令市场进一步质疑特朗普政府是否能兑现有利增长的基建支出和减税计划。美元受挫。(完)